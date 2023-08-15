كانت عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة وقتًا مثاليًا للنظر إلى السماء، حيث حظي مراقبو النجوم في نصف الكرة الشمالية بأكثر مما قد تستمع به أعينهم ببلوغ "دش المذنبات المتواصل" ذروته.

وكان بإمكان محبي النجوم عبر نصف الكرة الشمالي الاختيار ما بين 50 إلى 100 نجم كل ساعة لتمني أمنية، بما في ذلك دول مثل تركيا، حيث تم التقاط الصور الظاهرة في الفيديو.

وإذا لم تشاهدوا دش المذنبات في السماء بالفعل، فلا تقلقوا، حيث ستستمر الظاهرة حتى 1 سبتمبر، لكن أعداد "الزوار السماويين" لن تكون بنفس الحجم بعد ذروة عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة.