بعد الكثير من الترقب، بدأ الأسبوع الماضي عرض فيلم "باربي" في السعودية والإمارات ومصر، وذلك بالتزامن مع إعلان الاتجاه لمنع عرضه في لبنان.

ومنع العرض رسميًا في الكويت، ما فتح الباب أمام ما وصف بـ"الهجرة العكسية" لعددٍ من الكويتيين لمشاهدة الفيلم في السعودية.

ويواصل فيلم "باربي" تحقيق المزيد من الإيرادات القياسية حول العالم، في الوقت الذي أعلن فيه المخرج المصري بيتر ميمي، أن فيلم "بيت الروبي" من بطولة كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز أصبح رسميًا الأعلى تحقيقًا للإيرادات من شباك التذاكر في تاريخ السينما المصرية.

ومن السينما إلى الإصدارات الموسيقية، وانتقادات بعض المصريين على منصات التواصل لـ"الكينغ" محمد منير، بسبب ديو "الساحل الشمالي" الذي تشارك فيه الغناء مع ميريام فارس، حيث لايزال البعض يأخذ موقفاً سلبيًا منها، بسبب تصريح سابق لها وجدوا فيه "إساءة" منها إلى بلدهم، رغم توضيحها للتصريح في وقتٍ لاحق واعتذارها للشعب المصري.

وأخيراً.. حققت مقاطع فيديو طريفة نشرتها الفنانة ياسمين عبد العزيز على انستغرام ظهرت فيها مع الفنانة شيرين عبد الوهاب تفاعلاً واسعًا من محبي الفنانتين المصريتين ورأى فيها البعض رسالة طمأنه لجمهور شيرين بعد الشائعة التي طالتها مؤخرًا.