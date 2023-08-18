غلبت العاطفة على المغنية أديل بعد طلب قدمه لها ثنائي بين الجمهور ممن حضروا حفلًا غنائيًا لها في مقر إقامتها في لاس فيغاس.

فمن المتوقع البكاء في حفل غنائي لأديل، لكن ذلك لا يكون من جانب المغنية نفسها. ولم تكن أغنية ما دفعت أديل للبكاء، وإنما طلب قدمه ثنائي لها من بين الحضور.

وبما أن اللافتات غير مسموح بها في مقر سكن أديل في لاس فيغاس، هرّب الثنائي علمًا مخصصًا ليطلبا من المغنية الحائزة على جائزة غرامي 16 مرة أن تكشف جنس طفلهما، ووافقت أديل وساعدت في الكشف عن جنس الطفل قبل أن تغلب عليها العاطفة وتظهر وهي تبكي أمام الثنائي.