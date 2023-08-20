وافقت الشركة الأم لمنصة "فيسبوك"، ميتا، في ديسمبر على دفع 725 مليون دولار للمستخدمين بسبب مزاعم بأنها تشارك بياناتهم، حيث تزعم الدعوى الجماعية أن "فيسبوك" سمحت لأطراف ثالثة بالوصول إلى بيانات المستخدم الخاصة، التي ربما تضمنت أعياد ميلاد الأشخاص ومسقط رأسهم وحتى الرسائل الخاصة.

يعتمد المبلغ الذي يمكن أن تحصل عليه على 3 عوامل، وهي كم عدد الأشخاص الذين يقدمون مطالبات صحيحة، ومدة استخدامك لحساب فيسبوك خلال فترة الاستحقاق، وما هو إجمالي صندوق التسوية الصافي بعد خصم التكاليف الإدارية والقانونية والتكاليف الأخرى.