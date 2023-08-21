كان مساء السبت 19 أغسطس، موعداً طال انتظاره 12 عامًا، للقاء عشاق الفنان المصري عمرو دياب، في لبنان، وقُدر عدد حضور الحفل في بيروت بـ18 ألفاً، وسط إجراءات أمنية خاصة.

وحظي الحفل بتفاعلٍ كبير على منصات التواصل في لبنان، احتفاءً بالليلة المنتظرة للـ"الهضبة"، وانتقاداً لصيغة التعهد التي طُلب من الصحفيين الحاضرين للحفل أن يوقعوا عليها، وتضمنت بنوداً استنكرها صحفيون لبنانيون.

ومن ليلة عمرو دياب في بيروت، إلى ليلة "كاسيت 90"، التي جمعت نخبة من أبرز نجوم غناء مصر التسعينيات في جدة، وحظيت بتفاعلٍ كبير على منصات التواصل.

وكان مفاجأتها الفنان المصري محمد الحلو، لكن استبداله عبارة "عمار يا سعودية" بـ"عمار يا اسكندرية" خلال أدائه لتتر مسلسل " زيزينيا " أغضب مصريين على منصات التواصل.

وأخيراً.. أكدت نجمة البوب الأمريكية بريتني سبيرز انفصالها عن سام أصغري بعد 6 سنوات من العلاقة، وما يزيد بقليل على العام من زواجهما رسميًا.