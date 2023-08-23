مراسل يفاجئ مذيعة أخبار ويتقدم لطلب يدها أمام الكاميرات.. شاهد صدمتها

طرح المراسل رايلي نيغل السؤال على زميلته المفضلة، المذيعة والمراسلة كورنيليا نيكلسون، أثناء تسجيلها مقطع فيديو ترويجي لنشرة الأخبار.

نستعرض لكم فيما يلي الحوار الذي دار بينهما:

كورنيليا نيكلسون: بعد قليل، لدينا قصة صحفيين شابين وجدا الحب في نفس المجال. ينضم إلينا المراسل رايلي نيغل بتقرير خاص من الاستوديو.

رايلي نيغل: هذا صحيح يا كورنيليا، لدي تقرير خاص جدًا. للناس الموجودين في المنزل ممن قد لا يعرفوا، أنا وكورنيليا التقينا في مونتانا بمحطة أخبار قبل 4 سنوات تقريبًا، وعندما قابلتك لأول مرة كنت منجذبًا جدًا لك. لديك شخصية رائعة للغاية وأنت ذكية وتضيفين البهجة دائمًا للغرفة وتجعلين الجميع يضحك. أنت موهوبة حقًا خصوصًا في مجال الأخبار، وأعتقد أن أي شخص يراك يعرف ذلك. أنت أحد الأسباب، أو السبب الرئيسي في بقائي في مجال الأخبار اليوم. أنت تدفعينني دائمًا لأكون أفضل في مجال الأخبار وغيره من الجوانب الأخرى في حياتي، لذا اعتقدت أن من المناسب أن أطرح عليك هذا السؤال هنا بما أننا التقينا في مجال الأخبار. كورنيليا نيكلسون..

كورنيليا نيكلسون: سأبكي.

رايلي نيغل: هل تقبلين الزواج بي؟

كورنيليا نيكلسون: سأبكي، نعم.

رايلي نيغل: هل أنت بخير؟

كورنيليا نيكلسون: نعم.

رايلي نيغل: هل يجب علي أن أضعه؟

كورنيليا نيكلسون: نعم.

رايلي نيغل: حسنًا، أنا أرتجف نوعًا ما.

كورنيليا نيكلسون: أنا كذلك.

كورنيليا نيكلسون: أحبك.

رايلي نيغل: أحبك أيضًا.