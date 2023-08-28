عاش أصحاب الأحزان العميقة، ليلةً استثنائية، في جدة الخميس 24 أغسطس، أحياها من وصفهم تركي آل الشيخ بـ"ملوك العكننة"، وترددت أصداؤها على منصات التواصل في العالم العربي لأيام.

وكانت شيرين عبد الوهاب مفاجأة "ليلة الدموع" الأبرز، بأداء مؤثر افتقده الجمهور طويلاً لصاحبة "مشاعر"، أداءٌ جعل من شيرين حديث منصات التواصل في العالم العربي.

ومن السعودية إلى مصر، التي احتفلت بـ60 عامًا على انطلاقة الدراما المصرية، في النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، واحتضنه مدينة العلمين الجديدة هذا العام بنسخةٍ استثنائية.

وكرمت الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما برئاسة الفنان يحيى الفخراني، الرواد، ونخبة من أبرز نجوم وصناع الدراما المصرية على مدى أعوام.

ومنهم عادل إمام، الذي اختار الفخراني أن يكرمه بدون ألقاب قال إنه لا يؤمن بها "لا أستاذ ولا زعيم"، لأن "الأستاذ لقب يمكن أن يطلق على أي أحد، وهناك زعماء ناجحون، وأخرون فاشلون" بحسب قول الفنان يحيى الفخراني.

وعلى هامش مهرجان القاهرة للدراما تصدرت اسما ابنة الفنان المصري شريف منير، "الترند" في مصر والعالم العربي، بإطلالتها حليقة الرأس في المهرجان، وذلك بعد نشرها فيديو عبر حسابها على إنستغرام، وهي تقص شعرها عالزيرو.