أوقفت المغنية أديل حفلها في منتصف الأغنية لتوبيخ فريق الأمن بسبب "إزعاج" أحد المعجبين المتحمسين في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية، حيث تم توبيخه بلطف لأنه وقف، مما أدى إلى حجب رؤية الآخرين الجالسين خلفه.

لاحظت أديل ذلك من على المسرح، وقالت لفريق الأمن: "ماذا تفعلون؟ لماذا أنتم جميعا تزعجونه؟ هل يمكنكم تركه وشأنه من فضلكم؟"

لكن بعض المعلقين عبر الإنترنت انزعجوا، حيث قال أحدهم: "هو وأديل اعتقدا أن الأمر على ما يرام، لكنني متأكد من أن الأشخاص الذين دفعوا الكثير من المال للجلوس خلفه والتحديق في مؤخرة رأسه غاضبون".