في سباق ديناصورات تي ريكس الطريف، انطلق الأطفال في مضمار سباق الخيول الأصيلة في إميرالد داونز بولاية واشنطن الأمريكية، حيث يجب أن يكون عمر المنافسين 14 عامًا أو أقل.

وكان القتال على المركز قبل الأخير والأخير بين متسابقتين متأخرتين، أليكس سكولي وسيدني بيتري، وهما صديقتان مقربتان.

وأخيرًا، عبرت المتأخرتان خط النهاية، وكانت أليكس متقدمة ببضعة أقدام فقط على سيدني. إلا أن كلمة "الخسارة" انقرضت في معجم سيدني، حيث قالت لوالدها بمجرد أن عبرت خط النهاية: "أبي، لقد فزنا! لقد فزنا!".

وفي تقرير جيني موس من CNN المزيد من التفاصيل.