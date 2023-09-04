لفتت لاعبة الجمباز حبيبة مرزوق، والملقبة بـ "الفراشة المصرية" الأنظار في حفل ختام بطولة العالم للجمباز في مدريد بإسبانيا، بعرضٍ مستوحى من الحضارة المصرية، حقق تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل.

كما حظيت صور نجم كرة المصري ونادي ليفربول الإنكليزي محمد صلاح من أمام مجموعة قطع أثرية مصرية يعرضها المتحف البريطاني، بتفاعلٍ واسع أيضاً في مصر.

وبعد جدل مجاملة محمد الحلو للسعودية في حفل كاسيت 90، أهدى المطرب المصري أغنية خاصة لأهل المملكة، خلال الحفل الجماهيري الذي أحياه الأسبوع الماضي ضمن فعاليات تقويم جدة، وقدم فيه مجموعة من أجمل أغانيه.

وشكر تركي آل الشيخ المطرب المصري محمد الحلو على أغنيته في اتصال مباشر خلال الحفل، علق فيه على جدل "عمار يا سعودية".

ولم تمر "ليلة الدموع" بجدة، مرور الكرام على المطرب المصري أحمد سعد الذي صُدم جمهوره بإعلان مصممة الأزياء علياء بسيوني انفصالها عنه "برغبة منه"، بحسب قولها، وسط ظروف عائلية صعبة تمر بها حالياً، ووجهت له كلامًا لاذعاً، لم يعلق عليه حتى تاريخه.

ونختتم الأبرز بوداع بغداد لواحدٍ من أشهر قامات الغناء العراقي، ياس خضر، كما فقد العراق الشاعر الغنائي الكبير كريم العراقي وفي سوريا أُعلن عن وفاة أمين الخياط عازف القانون، والملحن، والمايسترو الشهير والذي كان أيضاً نقيباً للفنانين السوريين مطلع السبعينيات.