أجرى مذيع CNN، فريد زكريا، مقابلة مع مخرج فيلم "أفاتار"، جيمس كاميرون، لمناقشة استخدام الذكاء الاصطناعي في صناعة السينما وتأثيره على المجتمع.

وقال كاميرون، عند سؤاله عما إن كان تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تثير اهتمامه أم تخيفه، إنه "خائف قليلاً أكثر مما أنا متحمس"، مضيفًا: "لقد استخدمنا الكثير من أدوات الذكاء الاصطناعي الصغيرة والأصغر التي تستهدف بشكل خاص تطوير عملية "أفاتار" الخاصة بنا لتسريع وتيرة عملنا وزيادة دقة تصميم الوجه، لأننا نأخذ أداء الممثل ونترجمه إلى شخصية كرتونية، ونريدها أن تكون دقيقة قدر الإمكان".

وتابع بالقول: "لكنني أعتقد أن ما يحدث يغذي واحدة من أكبر أمراضنا الاجتماعية في الوقت الحالي، وهو أننا لا نستطيع أن نثق في ما نراه، كما تعلم، مع التزييف العميق وهكذا، والآن مع برامج الدردشة الآلية، لن نكون قادرين على الوثوق بمصادرنا بنفس القدر، لكن الأمر سيصبح أكثر صعوبة بشكل متزايد مع تقدمنا لأنك ستشاهد في الواقع مقطع فيديو يبدو مقنعًا تمامًا، ولا يمكنك أن تصدقه".

وأشار المخرج إلى أن "سقراط كان يقول دائمًا إننا في الجزء الخلفي من الكهف ونرى فقط ظل ما هو حقيقي، وأعتقد أن هذا هو المكان الذي نحن ذاهبون إليه. لن نعرف ما إذا كان ما نراه دقيقا أم لا"، على حد تعبيره.

ويرى كاميرون أن البشر "في سباق تسلح جديد"، مشيرًا إلى أنه "من يصل إلى هذا الذكاء الفائق أولاً سيكون له الهيمنة على العالم"، حسبما قال.