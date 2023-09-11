تفاعل متابعو منصات التواصل في مصر والعالم العربي على نطاق واسع، مع تأثر الفنان المصري ماجد الكدواني بأداء ابنته ساندرا لأغنية "بنت أبويا"، في مفاجأة أعدتها له الفنانة المصرية إسعاد يونس، خلال استضافتها له في برنامج "صاحبة السعادة.

وبعد إعلان مصممة الأزياء المصرية علياء بسيوني انفصالها عن الفنان أحمد سعد "برغبة منه" بحسب ما كشفت مؤخراً، نشر صاحب أغنية "سايرينا يادنيا"، فيديو تبدو فيه علياء في غاية التفاعل مع أدائه بإحدى حفلاته، ما اعتبره متابعون بادرة صلح تجاهها.

ومن مصر إلى السعودية، حيث أقيم في الرياض وسط أجواء باذخة؛ العرض الخاص لفيلم "تشيللو"، من قصة وسيناريو تركي آل الشيخ، وإخراج دارين بوسمان، بحضور صناع ونجوم الفيلم من السعودية، الكويت، سوريا، إنجلترا، وأمريكا، وذلك تمهيدًا لانطلاقة عروضه قريباً في صالات السينما.

وأخيراً، تفاعل محبو النجمة السينمائية المصرية نجلاء فتحي التي تجاوزت السبعين من عمرها، مع صورة متداولة لأحدث ظهورٍ لها بعد غيابٍ طويل.

ومن الصور التي حققت تفاعلاً واسعاً عبر منصات التواصل في العالم العربي، صور حفل زفاف النجم الجزائري لنادي أهلي جدة السعودي، رياض محرز، على عارضة الأزياء البريطانية تايلور وارد، والذي أُقيم في لندن مؤخراً.