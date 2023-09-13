لقد وصل هاتف آيفون 15 الجديد، الذي يأتي مزودًا بنوع جديد من أنظمة الشحن وكاميرا بدقة 48 ميغابكسل بجانب خدمات الطوارئ عبر الأقمار الصناعية.

التغيير يعتبر الأكبر في تصميم هاتف آبل منذ 11 عامًا، حيث غيرت الشركة موصل البرق "Lightning" إلى موصل "USB-C" للامتثال إلى معايير الشحن الموحد الخاص بالاتحاد الأوروبي، ما يمكّن المستخدمين من شحن أجهزة ماك وآيباد وآيفون وسماعات "أيربود" بنفس السلك.

كما أعلنت أبل عن تحديثات إضافية لهاتف آيفون 15 الجديد تتعلق بالحصول على مساعدة الطوارئ والمساعدة على الطريق حين تكون خارج الشبكة.

إضافة إلى ذلك، قدمت أبل الجيل الجديد من خاصية “بورتريه” في الآيفون، والذي يسمح بتحويل تركيز العدسة من عنصر إلى آخر بعد التقاط الصورة.

أما فيما يتعلق بساعة أبل، فقد أضافت الشركة إمكاانية "النقر المزدوج" إلى أحدث طرازاتها، حيث يمكن للمستخدم نقر السبابة بالإبهام مرتين للرد على المكالمات.