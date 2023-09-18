شهدت جدة الأسبوع الماضي، ليلة "الزمن الجميل"، وحظيت بتفاعل واسع على منصات التواصل في السعودية والعالم العربي، وأحيتها مطربة الأجيال السورية ميادة الحناوي التي التقت الجمهور السعودي لأول مرة على أرض المملكة، وأحيا ليلة الزمن الجميل أيضًا الفنانة المصرية القديرة عفاف راضي وشاركتها ابنتها مي الغناء على المسرح، كما قوبل الفنان المصري محمد ثروت بحفاوة كبيرة في ليلة "الزمن الجميل".

وكان من أبرز مشاهد هذه الليلة تأثر الفنان المصري بمفاجأة ابنه الذي لازال في طور التعافي من مرضٍ تعرض له مؤخراً، له بالغناء له “ابن ابويا".

وفي السعودية، أيضاً أعلن تركي آل الشيخ عن الهوية الجديدة لموسم الرياض، الذي ستنطلق فعاليات نسخته الجديدة أواخر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، ومنها فعاليات رياضية وفنية ستقام لأول مرة.

وإلى لبنان الذي شهد حفل توزيع جوائز "الميوركس دور" للعام 2023، حيث تم تكريم العديد من نجوم الغناء والتمثيل اللبنانيين، والعرب، ومن أبرز المكرمين الفنانة اللبنانية هدى حداد شقيقة فيروز.

وبعد فوز مسلسل "النار بالنار" الذي يسلط الضوء على العلاقة الشائكة بين السوريين واللبنانيين بجائزة أفضل مسلسل لبناني بالدراما المشتركة، عبّر صحفيون ومتابعون لبنانيون عن امتعاضهم من إهداء مخرج المسلسل السوري محمد عبد العزيز الجائزة لروح الرئيس الراحل حافظ الأسد، في تدوينةٍ له عبر "فيسبوك"، ودعوا لمقاطعة المخرج السوري، وعدم التعامل معه في لبنان.