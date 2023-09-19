ألقت سامانثا كيلي، كبيرة محرري الشؤون التقنية في CNN، نظرة عملية على هاتف آيفون 15 الجديد من آبل، وقالت إن التغييرات الثلاثة الرئيسية الآتية هي التي يجب أن تأخذها بالاعتبار:

الشحن:

لأول مرة منذ 11 عامًا، غيرت آبل نظام الشحن الخاص بها. إذا كنت أحد مستخدمي آيفون، فهذا شاحن البرق الذي تستخدمه فعلًا. لكن ستتحول الآن إلى شاحن USB-C، وإذا كنت رأيته سابقًا فهذا لأن العديد من الشركات كانت تستخدمه لسنوات.

زر المهام:

غيرت آبل زر تفعيل وضع الصامت إلى زر جديد، وإذا ضغطت عليه فيمكن تخصيصه لتنفيذ أي مهمة تريدها.

إطار تيتانيوم:

تقول آبل إن الإطار أخف وأكثر صلابة ويستخدم من نفس المواد المستخدمة في مركبات الفضاء أو مركبة استكشاف المريخ.

وبحسب كيلي، فهذه ليست الخصائص الجديدة الوحيدة ولكنها 3 من بين الأبرز، وإن كنت تبحث عن شراء آيفون جديد فإن هذه نسخ قد تود أخذها في الاعتبار بسبب نظام الشحن على وجه التحديد.