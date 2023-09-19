تريد تحديث هاتفك؟ 3 أشياء عليك معرفتها إذا كنت ستشتري "آيفون 15" الجديد

منوعات
نشر
تريد تحديث هاتفك؟ 3 أشياء عليك معرفتها إذا كنت ستشتري "آيفون 15" الجديد

ألقت سامانثا كيلي، كبيرة محرري الشؤون التقنية في CNN، نظرة عملية على هاتف آيفون 15 الجديد من آبل، وقالت إن التغييرات الثلاثة الرئيسية الآتية هي التي يجب أن تأخذها بالاعتبار:

الشحن:

لأول مرة منذ 11 عامًا، غيرت آبل نظام الشحن الخاص بها. إذا كنت أحد مستخدمي آيفون، فهذا شاحن البرق الذي تستخدمه فعلًا. لكن ستتحول الآن إلى شاحن USB-C، وإذا كنت رأيته سابقًا فهذا لأن العديد من الشركات كانت تستخدمه لسنوات.

زر المهام: 

غيرت آبل زر تفعيل وضع الصامت إلى زر جديد، وإذا ضغطت عليه فيمكن تخصيصه لتنفيذ أي مهمة تريدها. 

إطار تيتانيوم: 

تقول آبل إن الإطار أخف وأكثر صلابة ويستخدم من نفس المواد المستخدمة في مركبات الفضاء أو مركبة استكشاف المريخ.

وبحسب كيلي، فهذه ليست الخصائص الجديدة الوحيدة ولكنها 3 من بين الأبرز، وإن كنت تبحث عن شراء آيفون جديد فإن هذه نسخ قد تود أخذها في الاعتبار بسبب نظام الشحن على وجه التحديد.