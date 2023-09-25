تصدر وسم اليوم الوطني السعودي الـ 93 منصات التواصل في المملكة وسط تفاعل واسع احتفالاً بهذه المناسبة، التي شهدت إقامة العديد من الفعاليات والعروض الغنائية عمت أرجاء السعودية.

ومن الفعاليات المميزة التي شهدتها السعودية الأسبوع الماضي، ليلة أغاني المسلسلات، التي أدتها أصوات سعودية على مسرح أبو بكر سالم في الرياض.

ونبقى في أجواء الغناء، والألبوم المصغر الجديد الذي أطلقته المطربة المصرية آمال ماهر، بعد طول غياب عبر قناتها الرسمية الجديدة على يوتيوب، بعد إغلاق قناتها الأولى التي كانت تضم كل أرشيفها الغنائي.

وعلى سيرة الإصدارات الموسيقية الجديدة، أقلقت أصالة متابعيها بحذف كافة منشوراتها السابقة من حسابها الرسمي على انستغرام، قبل أن تفاجئهم بأن سبب الحذف هو الترويج لألبومها الجديد.

وأخيراً.. تفاعل رواد منصات التواصل في العالم العربي، مع الإعلان الترويجي لفيلم غنائي عائلي من سلسلة أفلام سكر وُصِفَ بالـ "الأضخم في الشرق الأوسط"، الفيلم مستوحى من رواية الكاتب الأمريكي جان ويبستر الشهيرة "صاحب الظل الطويل.