بعد فوزها بلقب الموسم الفائت، أبهرت فرقة "مياس" اللبنانية مجدداً جمهور برنامج المواهب الشهير AMERICA'S GOT TALENT بتقديمها عرضها المصور الأول "حرة" في افتتاح الحلقة الأخيرة من هذا الموسم.

ومن الرقص إلى الإصدارات الموسيقية، وأغنية جديدة أصدرها سلطان الطرب جورج وسوف الأسبوع الماضي، بعنوان "نجم عالي"، وأعربت الفنانة السورية ديمة قندلفت عن سعادتها بمشاركة من وصفته بـ "سلطان العاشقين" كليب الأغنية.

وإلى الدراما التلفزيونية، والاعتذار المفاجئ من الفنانة الكويتية حياة الفهد عن عدم استكمال مسلسل يجمعها بمواطنتها الفنانة سعاد عبد الله كان من المقرر أن يعرض في موسم دراما رمضان 2024 المقبل.

سينمائياً.. شارك الفنان المصري حسن الرداد جمهوره تصوير مشهد من فيلمه المقبل "بلوموندو" بطريقة مبتكرة.

ونختتم الأبرز، بالتفاعل الواسع في العالم العربي مع خبر رحيل المطربة اللبنانية نجاح سلام المحزن، عن عمر 92 عامًا.