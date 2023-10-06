تخيل أنك تسير بسرعة 73 كيلومترا في الساعة وتجد نفسك وجهاً لوجه مع فأر على غطاء محرك السيارة وهو ينظر إليك من خلال الزجاج الأمامي لسيارتك.

هذا ما حدث لكيفن كوب عندما كان يقترب من نهاية رحلة مدتها 3 ساعات من بروكلين إلى منطقة روسكو في ولاية نيويورك الأمريكية لحضور حفل زفاف.

قال كيفن إنه مندهش من قدرة القارض على الصمود فوق الغطاء رغم استمراره بقيادته للسيارة وأن الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي كانوا يخبرونه أنه كان يجب عليه تشغيل ماسحات الزجاج ليتخلص منه.

بعدها اختفى الفأر تحت غطاء المحرك أثناء القيادة. وعندما وصل كيفن قام بفك غطاء المحرك ورأى الفأر يفر بسرعة حول المحرك.

وفي تقرير جيني موس المزيد من التفاصيل الطريفة.