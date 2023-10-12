أخبرت جادا بينكيت سميث مذيعة شبكة NBC هدى قطب، أنها وزوجها ويل سميث يعيشان "حياة منفصلة تمامًا" منذ عام 2016.

ارتبط الزوجان منذ عام 1997، ولكن كان لديهما بعض اللحظات الصعبة في علاقتهما.

قام الزوجان بمناقشة بعض أمور صراعاتهما الزوجية خلال إحدى حلقات سلسلة Red Table Talk لبينكيت سميث.

في تلك الحلقة وخلال المحادثة اعترفت جادا بأنهما انفصلا قبل أربع سنوات بسبب علاقتها بالمغني أوغست السينا.

إلا أن علاقتهما تصدرت عناوين الأخبار وسط جدل آخر جرت أحداثه في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2022، بعد أن اقتحم ويل سميث المسرح ليصفع كريس روك، بسبب مزحة أطلقها كريس حول كون بينكيت سميث صلعاء.