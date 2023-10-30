بينما أجلت أو الغيت العديد من الفعاليات الفنية في العالم العربي، تعاطفاً مع الضحايا المدنيين في غزة، بقيت أجندة السعودية الثقافية والترفيهية ثابتةً على مواعيدها، وانطلقت النسخة الرابعة من "موسم الرياض" الأحد، بمواجهة وُصِفَت بـ "التاريخية" لنزال "أشرس رجل على وجه الأرض" بين فرانسيس انجانو، وتايسون فيوري، على حزام الموسم، الذي فاز فيه بطل المجلس العالمي للملاكمة في الوزن الثقيل فيوري.

وتأتي انطلاقة "موسم الرياض" بنسخته الرابعة في السعودية وسط الجدل، الذي ساد مؤخراً على منصات التواصل، بين أصحاب وجهة النظر التي تؤكد على ضرورة تأجيل الفعاليات الثقافية والفنية خلال هذه الفترة تعاطفاً مع الضحايا المدنيين في غزة، ومَن يَرون بأن هذه الفعاليات يجب أن تستمر باعتبارها "مصدر رزق" القائمين على هذه الصناعة مع التأكيد على التعاطف الكامل.

وتصاعد هذا الجدل مع إعلان الفنان المصري محمد سلام، في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على انستغرام، انسحابه من المشاركة في العرض المسرحي "زواج اصطناعي"، المقرر تقديمه في "موسم الرياض"، وذلك قبل موعد سفره إلى العاصمة السعودية بيوم.

وتم استبدال الفنان المصري محمد أنور بزميله سلام، وحرص آل الشيخ على زيارة بروفات العرض الذي سينطلق في موعده.

وفي جدلٍ مرتبط بردود أفعال الفنانين على ما يجري في غزة، زعم الفنان المصري محمد رمضان في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على انستغرام، أن القناة العاشرة الإسرائيلية "تطالب الشعب الإسرائيلي" بمقاطعة أعماله، بسبب فيديو سابق نشره قال إنه حث فيه العرب على الاتحاد مع أهل غزة.

وبعيداً عن الأجواء العنيفة في المنطقة ساد الحزن حول العالم بين محبي الممثل الأمريكي ماثيو بيري نجم السلسلة الكوميدية الأمريكية الشهيرة "فرندز" الذي فارق الحياة بطريقةٍ مأساوية، في حادث غرق، بمنزله، عن عمر54 عامًا.