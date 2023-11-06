سجلت الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي موقفًا واضحاً تجاه الضحايا المدنيين في غزة، وذلك من خلال صورة نشرتها لإحدى المناطق السكنية المدمرة.

وفي نفس السياق، يتواصل دعم العديد من الفنانين المصريين لجهود الإغاثة، ويتطوعون للمشاركة في حملة الهلال الأحمر المصري لتجهيز المساعدات وإرسالها لغزة.

ولا يزال الجدل مستمراً على منصات التواصل في مصر حول مشاركة فنانين مصريين في موسم الرياض، وأعاده إلى الواجهة مقطع فيديو تم تداوله للفنان المصري بيومي فؤاد بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، توجه فيه للجمهور السعودي في ختام إحدى عروض مسرحية "زواج اصطناعي"، بدا فيه منفعلاً وهو يؤكد على ما تعرض له فريق المسرحية من "ظلم" على حد قوله.

وانتقد فؤاد زميله الفنان محمد سلام الذي انسحب من المسرحية تضامنًا مع الضحايا المدنيين في غزة، دون أن يأتي على ذكر اسمه.

وتباينت ردود الأفعال على كلام بيومي فؤاد في الفيديو المتداول، وطغى عليها موجة من الانتقادات الحادة.

ومع استمرار فعالياته، شهد موسم الرياض حفلاً جماهيرياً للمطرب السعودي عبد المجيد عبد الله الأسبوع الماضي.

ومن الرياض، وخلال لقاء إعلامي فجرت الفنانة اللبنانية نادين نجيم مفاجأة من العيار الثقيل لجمهورها حينما أعلنت، في إجابةٍ على مضيفتها، أنها تعتقد أن قرار اعتزالها التمثيل سيكون قريباً.

أخيراً، احتفى محبو الفنانة الكندية سيلين ديون بظهورٍ نادر لها، بعد الإعلان عن إصابتها بـ "متلازمة الشخص المتيبس"، وإلغاء جميع أنشطتها الفنية.