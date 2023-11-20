طبعت حكومة الولايات المتحدة عددًا قياسيًا من الأوراق النقدية بقيمة 50 دولارًا في العام الماضي، وكان مقدارها هو الأعلى منذ 40 عامًا، ما السبب وراء ذلك؟

لا يتعلق لأمر علاقة بالتضخم - عندما ينمو المعروض النقدي وتبدأ العملة في فقدان قوتها الشرائية. ما حدث مع هذه الفئة التي لا تحظى بشعبية إلى حد ما هو أن الاحتياطي الفيدرالي اكتشف أنه خلال الوباء (كوفيد-19)، بدأ الناس باكتناز النقود وأنه من الأسهل التخلص من الأوراق النقدية الأكبر حجمًا.

لذلك، أمر بنك الاحتياطي الفيدرالي بزيادة كبيرة في الأوراق النقدية بقيمة 50 دولارًا وطبع أكثر من 750 مليونًا منها، وكان هذا أعلى إجمالي منذ 40 عامًا.

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