ترك باسم يوسف ذكرى لا تنسى لجمهور عرض الـ"ستاند أب كوميدي" الذي قدمه في سيدني مؤخراً، بأدائه الدبكة الفلسطينية في ختام العرض.

وفي دبي، أقام عمرو دياب حفله الذي كان قد أعُلِن تأجيله سابقاً، وتبرع بجزء من عائداته لجمعية الهلال الأحمر، وذلك دعمًا لحملة "تراحم من أجل غزة".

وعلى سيرة العروض والفعاليات المؤجلة تضامنًا مع الضحايا الفلسطينيين في غزة، كشف الناقد طارق الشناوي عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، عن التحضير "بسرية" لإقامة فعاليات الدورة السادسة من مهرجان "الجونة" السينمائي "منتصف ديسمبر المقبل كموعدٍ مقترح" بحسب الشناوي.

وفي السعودية، تستمر فعاليات موسم الرياض، ومن أبرزها الأسبوع الماضي، عرض بوست مالون الموسيقي، وحفل الفنانين اللبنانيين وائل كفوري وإليسا، والنسخة الثانية من "ليلة الدموع".

وكان خبر انفصال الفنانة المصرية هنا الزاهد عن زوجها الفنان أحمد فهمي من أكثر الأخبار الفنية تفاعلاً وتداولاً على منصات التواصل الأسبوع الماضي.

أخيراً.. توجت شينيس بالاسيوس من نيكاراغوا بلقب ملكة جمال الكون لعام 2023 في مسابقة ملكة الجمال السنوية، التي أقيمت مؤخراً بعاصمة السلفادور.