تحدثت المديرة التنفيذية لشركة Land O'Lakes، بيث فورد، في مقابلة مع CNN، حول أكبر المخاطر التي تعرضت لها في حياتها المهنية، بالإضافة إلى نصيحة والدتها التي ظلت عالقة في ذهنها منذ أن كانت طفلة وساهمت في نجاحها.

قالت فورد: "أكبر مخاطرة قمت بها على المستوى المهني هي أنني تحركت عندما اعتقدت أنني بحاجة إلى تعلم شيء ما"، مضيفة أنه "يكمن الخطر في الاستعداد للشعور بالإحراج، والرغبة في الاستفادة من فضولك.. والثقة بأنه لا بأس بأن تقول إنني لا أعرف، أنا بحاجة لمساعدتك، هل يمكنك مساعدتي؟"

المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.