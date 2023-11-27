أطلق المطرب العراقي كاظم الساهر أغنية "Hold your fire"، بالتعاون مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية، لـ"دعم السلام والجهود الإنسانية، وتسليط الضوء على العمل الإنساني".

بالمقابل أعلنت الفنانة التونسية هند صبري، استقالتها من برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، بعد 13 عامًا على انضمامها للبرنامج كسفيرة للنوايا الحسنة، بسبب ما وصفته بـ"العجز" عن "منع استخدام التجويع والحصار كأسلحة حرب" في غزة.

ومن دبي عبرت النجمة المصرية منى زكي عن تضامنها بوضوح مع الضحايا الفلسطينيين في غزة، خلال تكريمها في مهرجان "ضيافة"، وذلك في كلمة لافتة ألقتها سجلت فيها موقفاً من المنظمات.

ومن دبي إلى العاصمة السعودية، حيث شهد حفل الفنان المصري محمد رمضان في موسم الرياض الفني تفاعلا واسعًا، كما حقق إعلان الموسم عن موعد أول مهرجان في العالم يجمع 4 بطولات للكلاب في مكانٍ واحد ضجة على مواقع التواصل.

ونختتم الأبرز بخبر الرحيل الصادم للفنان المصري طارق عبد العزيز عن عمر 55 عامًا، حيث فارق الراحل الحياة جراء تعرضه لأزمة قلبية بينما كان يصور دوره في عملٍ فني.