ويل سميث وجوني ديب في جدة وانفصال يوسف الشريف.. الأبرز في أسبوع

انطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في مدينة جدة السعودية، بحضور جوني ديب وويل سميث ونخبةٍ من ألمع نجوم السينما في العالم، وبرنامجٍ غني من الأفلام العربية والسينمائية العالمية التي تعرض لأول مرة في الشرق الأوسط، من بينها 36 فيلماً سعودياً.

وشهد "موسم الرياض" الأسبوع الماضي، ليلة "روائع السنباطي" تكريماً لذكرى الموسيقار المصري الراحل رياض السنباطي.

واحتفالاً بعيد الاتحاد الـ 52 لدولة الإمارات العربية المتحدة، أحيا حسين الجسمي، أحلام، وبلقيس حفلاً جماهيرياً في أبوظبي.

ومن الأخبار الفنية التي حققت تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل في مصر، خبر انفصال الفنان المصري يوسف الشريف، عن إنجي علاء، بعد زواج دام 14 عامًا.

ونختتم الأبرز لهذا الأسبوع، بخبر رحيل الفنان المصري القدير أشرف عبد الغفور، والد الفنانة المصرية ريهام عبد الغفور، عن عمر 81 عامًا، متأثراً بجراحه في حاث مروري.