اختتم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي فعاليات دورته الثالثة المرصعة بالنجوم، بتكريم نيكولاس كيج بجائزة "اليُسر الفخرية" تقديراً لمسيرته الفنية الممتدة لـ4 عقود.

عالميًا.. اختيرت نجمة البوب الأمريكية تايلور سويفت كأفضل شخصية لعام 2023 من مجلة تايم، متغلبة على باربي، والملك تشارلز الثالث.

وفي مقابلة نُشرت مؤخرا في صحيفة وول ستريت جورنال، وصفت النجمة الأمريكية أنجلينا جولي هوليوود التي نشأت فيها بـالـ"مكان الضحل وغير الصحي"، وتحدثت عن "التعافي" بعد انفصالها عن براد بيت.

وبالعودة لأخبار المشاهير في العالم العربي، رفضت النجمة المصرية شريهان الاحتفال بعيد ميلادها هذا العام بسبب ما يحدث في غزة، ووجهت رسالة مؤثره لمعجبيها، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس".

ونختتم الأبرز، بخبر رحيل المنتجة المصرية ناهد فريد شوقي، عن عمر 73 عامًا.