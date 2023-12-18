"سينما من أجل الإنسانية".. بعيداً عن أجواء الصخب الإعلامي التي اعتادت مواكبة دوراته السابقة، وبحضور نخبة من النجوم المصريين والعرب، انطلقت فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي، بعد تأجيلها مرتين بسبب الأوضاع في غزة.

وشهدت الرياض الأسبوع الماضي، النسخة الرابعة من "ساوند ستورم" الذي يوصف بأنه أكبر مهرجان للموسيقى في الشرق الأوسط، امتد 3 أيام، وأقيمت فعالياته على 8 مسارح.

وفي دبي، أحيت أحلام وأصالة معاً حفلاً جماهيريًا، وخلال الحفل كشفت أصالة للجمهور بطريقتها الطريفة المعهودة عن جنس مولود ابنتها شام.

وللمرة الثانية خلال عامين، وفي آخر العام كما في مطلع ديسمبر 2021 أكدت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب انفصالها عن حسام حبيب، بعد سلسلةٍ من الأزمات العاصفة، والتذبذب في استقرار العلاقة بين الثنائي.

ولم يكن خبر طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب الوحيد عن انفصال ثنائيات شهيرة، في مصر والعالم خلال العام الحالي.