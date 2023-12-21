واجه مشاهير عالميون أزماتٍ صحية في العام 2023، منهم الممثل الأمريكي بروس ويليس الذي أعلنت عائلته إصابته بنوع من الخرف يسمى الخرف الجبهي الصدغي.

كما ألغت سيلين ديون مواعيد جولتها الغنائية العالمية حتى عام 2024.

عربياً، وعلى سيرة الأزمات التي واجهها مشاهير في العام 2023، قضت محكمة فرنسية بالسجن 6 أعوام على المغني المغربي سعد لمجرد بتهمة الاغتصاب والاعتداء على شابة فرنسية في غرفة فندق بباريس في عام 2016.

ومطلع عام 2023 صدر الحكم بمعاقبة الفنانة منة شلبي بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، وتغريمها 10 آلاف جنيه بتهمة حيازة جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي.

وأواخر العام حظي الفنان المصري بيومي فؤاد بدعم تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، وفنانين سعوديين، وذلك بعد حملة الانتقادات الواسعة التي تعرض لها على منصات التواصل في مصر مؤخراً.

وخلال العام 2023 غيب الرحيل العديد من أبرز الفنانين العرب والعالميين منهم الشاعر كريم العراقي والمطرب عبدالكريم عبدالقادر والفنانة نجاح سلام ونجم مسلسل "فريندز" ماثيو بيري وغيرهم.