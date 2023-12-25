الأول من حزيران/ يونيو 2023.. تاريخٌ سيبقى في ذاكرة الأردنيين، عنوانًا للبساطة، والجمال، والأناقة الملكية، والعادات الأصيلة. يومٌ شهدت فيه عمّان مراسم الزفاف الملكي لولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، والأميرة رجوة الحسين.

وقبل الزفاف الملكي الأردني اتجهت الأنظار في مارس/ آذار 2023 إلى "بيت الأردن" الذي شهد عقد قران وزفاف ابنة العاهل الأردني الأميرة إيمان على جميل ألكساندر ترميوتس.

عربياً أيضاً.. حقق زِفاف "عروس الحلانية" ماريتا عاصي الحلاني، وكميل أبي خليل، تفاعلاً كبيراً على منصات التواصل في العام 2023، مع انتشار الكثير من الصور ومقاطع الفيديو للحدث السعيد.

وفي عيد ميلادها، حظيت نادين نسيب نجيم بلحظات رومانسية، قدم فيها حبيبها عرض الزواج للنجمة اللبنانية وسط احتفاء الحاضرين، لتعلن لاحقًا خبر خطوبتها رسميًا الذي حقق تفاعلاً كبيراً على منصات التواصل في العالم العربي.

كما تفاعل رواد منصات التواصل على نطاق واسع في 2023، مع صور حفل زفاف النجم الجزائري لنادي أهلي جدة السعودي، رياض محرز، على عارضة الأزياء البريطانية تايلور وارد، والذي أُقيم في لندن.

ومن الأحداث السعيدة التي عاشها مشاهير عرب وعالميون في العام 2023، ولادة الطفل الأول للثنائي الفني المصري إيمي سمير غانم وحسن الرداد.

كما أعلن المتحدث باسم ليندسى لوهان وزوجها رجل الأعمال الإماراتي- الأمريكي بدر شماس أنهما رزقا بمولودهما الأول "لؤي"، وذلك بعد عام على إعلان زواجهما رسمياً.

وتفاعل متابعو منصات التواصل على نطاق واسع عالميًا، مع خبر ولادة رابع أولاد الممثل آل باتشينو، البالغ من العمر 83 عامًا، من صديقته نور الفلاح، التي تصغره بـ54 عامًا تقريبًا.