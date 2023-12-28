أبهرت مغنية الراب الأمريكية دوجا المشاهدين خلال عرض لدار أزياء سكياباريلي في 2023، بإطلالة مثيرة غطّى فيها اللون الأحمر جسدها بالكامل.

كما قلبت علامة الأزياء "فيكتور أند رولف"، الموضة رأسًا على عقب، حرفيًا، خلال عرض وُصف بـ "المجنون" لمجموعتها لربيع وصيف 2023.

وكان هناك الكثير من الإطلالات، الخلّاقة، والخارجة عن المألوف في حفل "ميت غالا".

عربياً، أطلت المطربة الإماراتية أحلام في ليلتها الماسية بـ "موسم الرياض" الماضي، مرتديةً أقراطاً ضخمة وصفت بالـ "ثريا" نالت نصيبًا وافراً من تعليقات المتفاعلين مع الحفل.

وخلال إحدى حفلاته في جدة، نال الفنان المصري أحمد سعد نصيبه من التفاعل والجدل أيضًا بسبب إطلالته.

وامتد جدل إطلالات الفنانين المصريين في 2023، للفنان محمد رمضان، الذي ظهر بقميص اعتُبر خارجًا عن المألوف في عيد ميلاده.

ومن غرائب الموضة إلى العروض الغنائية التي وُصفت بـ "المبهرة" في عام 2023، ومنها عرض بيونسيه في دبي.

كما أبهرت فرقة "مياس" اللبنانية جمهور برنامج المواهب الشهير "مواهب أمريكا" مجددًا بتقديمها عرضها المصور الأول "حرة".

وكانت ريهانا محط أنظار ملايين المشاهدين في أمريكا، خلال تقديمها عرض استراحة ما بين شوطي نهائي السوبر بول الذي نظمته رابطة كرة القدم الأمريكية في 2023 أيضًا.

وقامت تايلور سويفت التي اختارتها مجلة "تايم" شخصية العام بجولة فنية تجاوزت عائداتها لأول مرة في تاريخ العروض الغنائية، عتبة المليار دولار من خلال 60 حفلة بين مارس ونوفمبر 2023.

وحقق فيلم "باربي" إيرادات تجاوزت المليار دولار عالميًا، خلال ثلاثة أسابيع، وذلك وفقاً لتقديرات شركة وارنر براذرز الرسمية ، إيرادتٌ وصفت بالـ "المذهلة" و "القياسية" بينما اجتاح ما بات يعرف بـ "تأثير باربي" منصات التواصل عالميًا.

كما أعلن المخرج المصري بيتر ميمي، أن فيلم "بيت الروبي" من بطولة كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز أصبح رسميًا الأعلى تحقيقًا للإيرادات من شباك التذاكر في تاريخ السينما المصرية.

وعلى سيرة الأرقام القياسية، دخلت المطربة اللبنانية نجوى كرم في 2023 موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، ما أثار نوعاً من الجدل على منصات التواصل، فالرقم الذي أدخلها الموسوعة لا علاقة له بأي إنجازٍ موسيقي، وإنما بأطول رداء في العالم.