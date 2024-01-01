بعد سنواتٍ من القطيعة، تم الصلح أخيرًا بين أصالة وأنغام أمام عدسات الكاميرات، وباركه تركي آل الشيخ، وحدث ذلك في حفل "ليلة نجمات العرب" التي شهدتها الرياض بمناسبة رأس السنة.

وتداول محبو المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب على نطاقٍ واسع مقاطع من الحفل الذي أحيته في رأس السنة بدبي، ظهرت فيها "بمعنوياتٍ مرتفعة" بعد طلاقها بحسب تعليقات بعض المتابعين على منصات التواصل.

ومن الأخبار السعيدة المبكرة لهذا العام، إعلان الفنانة العراقية رحمة رياض عن حملها، وذلك في منشور عبر حسابها الرسمي علي انستغرام شاركته مع زوجها الفنان الكسندر علوم.

كما نشر الفنان المصري تامر حسني صورة طريفة مع عائلته بمناسبة العام الجديد، الصورة التي لم تشاركها بسمة بوسيل أعطت انطباعًا لمتابعي تامر أنه عاد إليها بعد انفصالهما العام الماضي.

ونختتم الأبرز، باحتفال "موسم الرياض" الأسبوع الماضي، باليوبيل الماسي للفنان السعودي محمد عبده، احتفالٌ أقيم على مدى ليلتين، بمسيرة فنان العرب، الممتدة لستين عامًا.