كانت ليلة حفل جوائز "الغولدن غلوب" بنسخته الـ 81 ليلة سعيدة لصناع فيلم السيرة الذاتية "أوبنهايمر"، الذي فاز بعددٍ من الجوائز الكبرى.

بينما شعر صناع فيلم "باربي" بنوعٍ من خيبة الأمل، فبعد ترشيحه لتسعة جوائز، لم يفز صناع الفيلم سوى بجائزتين فقط..

وبعد الصورة التي نشرها الفنان المصري تامر حسني مع عائلته احتفالاً بالعام الجديد، نفت بسمة بوسيل ما أثير عن عودتها لتامر، واعتذرت لمتابعيها عن سوء الفهم.

وعلى نحو طريف علقت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز على تنبؤ ليلى عبد اللطيف بانفصال ياسمين عن زوجها الفنان أحمد العوضي خلال العام الحالي.

ومن مصر إلى السعودية، والنسخة الثانية من حفل "كاسيت 90" التي نظمها "موسم الرياض" بمشاركة نخبة من أشهر نجوم الغناء في مصر خلال فترة التسعينيات، وكانت مفاجأة النسخة الثانية من حفل "كاسيت 90"، مشاركة فريق Aqua، والمغنية السويدية جيني بيرغرين، والمغني الألماني هاداواي.

وفي "موسم الرياض"، فاجأ خالد ابن النجمة المصرية ليلى علوي والدته بالاحتفال بعيد ميلادها، على خشبة المسرح، بعد انتهاء إحدى عروض مسرحية "الصندوق الأحمر".

أخيراً.. وبإطلالة تخطف الأنظار أحيت النجمة اللبنانية هيفا وهبي حفل انتخاب ملك جمال لبنان 2024.