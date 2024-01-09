قال رجل من ولاية أوريغون الأمريكية، يدعى شون بيتس، إنه عثر على هاتف يبدو أنه سقط من طائرة تابعة لشركة طيران ألاسكا، بعد أن انفجر جزء من جسم الطائرة في منتصف الرحلة بينما كانت في طريقها إلى كاليفورنيا، الجمعة.

وفي مقطع فيديو نشره على منصة "تيك توك"، قال بيتس: "ذهبت للتنزه اليوم ووجدت هاتفًا خاصًا بأحد ركاب رحلة خطوط ألاسكا الجوية على الأرض".

وأشار بيتس إلى أنه "لم يكن هناك قفل الشاشة عليه (الهاتف)، لذا فتحته وكان في وضع الطيران مع تأكيد سفر وفاتورة الأمتعة لـAlaska 1282".

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