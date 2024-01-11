لم يقم كلب هاسكي ويدعى “كينغ” في مأوى للحيوانات الأليفة بولاية أريزونا الأمريكية، من الخروج من حظيرة الكلاب الخاص به، وإقامة حفل لنفسه من خلال فتح حاويات الطعام وتحطيم الأشياء فحسب، بل حاول أيضًا بدء عملية هروب أكبر من خلال محاولة إطلاق سراح رفاقه المقيمين في المأوى.

لقد عمل على فتح حظائرهم بكل جهد لكنه لم ينجح.

قام نظام الإنذار بتنبيه مدير الملجأ.. وبعدها ظهر ضابط شرطة واستقبله كينغ بترحيب حار.

حتى أن الضابط قام بتنظيف الفوضى التي خلفها الكلب، وكنس الأطعمة المنسكبة بدقة شديدة لدرجة أن مؤسس الملجأ لقبته بـ"Mr. clean” العلامة التجارية القديمة التي اشتُهرت عن النظافة.