حظي زفاف الأمير عبدالمتين الابن العاشر لسلطان بروناي، باهتمام واسع على منصات التواصل حول العالم، وتعكس الصور المتداولة من مراسم الزفاف الممتدة لعشرة أيام، الفخامة والأبهة في البلد الآسيوي الذي يتمتع بثروة ضخمة.

ونبقى في القارة الصفراء، والعرض الفني الملفت لافتتاح النسخة الـ18 من بطولة كأس آسيا لكرة القدم، والذي حقق تفاعلًا على منصات التواصل، العرض كان بعنوان "الفصل المفقود من كليلة ودمنة"، وافتتحته الفنانة اللبنانية عبير نعمة.

ومن اللحظات التي شاركتها عبير من استاد لوسيل في الدوحة، إلى لحظات دافئة تشارَكها تامر حسني مع ابنته تاليا في رحلته مؤخراً إلى الإمارات، لإحياء حفلٍ في مهرجان دبي.

ومن الصور التي حظيت بتفاعل واسع الأسبوع الماضي، إطلالة النجمة التركية مريم أوزرلي المستوحاة من المسلسل الكارتوني الشهير "ماشا والدب" احتفالاً بعيد ميلاد ابنتها الثالث، إضافة إلى صور الإعلان عن ارتباط الفنانين المصريين هشام جمال وليلى أحمد زاهر.

وفي مصر أيضًا تحتدم المنافسة في مصر بين 3 أفلام سينمائية، على صدارة إيرادات شباك التذاكر لفترة موسم رأس السنة وإجازة منتصف العام الدراسي، لكن الأرقام تشهد تغيراتٍ متسارعة، بانتظار طرح المزيد من الأفلام خلال الموسم الحالي.