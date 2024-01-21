بعدما استأجرت كارول طومسون سيارة كهربائية لأول مرة، الخميس، قالت إنها مُستعدة لإرجاعها، بعد أكثر من 24 ساعة بقليل، مضيفة أن هذه المركبة "لا تناسبني".

وأضافت طومسون: "عمري 75 عامًا، ولا أريد قضاء ساعتين في شحن سيارتي. لا يهمني إذا كان ذلك مستهلكًا للوقود، أفضل أن آخذ ذلك وأواصل عملي".

من جانبه، قال توم فليمنغ الذي امتلك سيارته الكهربائية من طراز "فولفو" منذ عامين: "تعجبني السيارة بشكل عام وأحب أن أكون جزءًا من الحل. لذا، يعجبني ذلك فيها. إنه أمر صعب في هذا الوقت من العام، حيث إن حد المسافة يتقلص بالفعل بسبب البرد"، مضيفًا أن حد المسافة "يصبح نصف ما أحصل عليه في الصيف".

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