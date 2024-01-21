الأبرز في حفل Joy Awards 2024: لحظات مؤثرة ومفاجآت

حمل حفل Joy Awards 2024 الذي شهدته العاصمة السعودية الرياض العديد من المفاجآت واللحظات المؤثرة التي حققت تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل.

ومن أبرزها غناء المطربة المصرية نجاة الصغيرة في أول ظهورٍ مباشر لها على المسرح منذ سنواتٍ طويلة.

وكانت ليلة Joy Awards هذا العام حافلةً بالتكريمات لنجومٍ عرب وعالميين من الطراز الرفيع، مُنحوا جائزة "الإنجاز مدى الحياة".

كما فازت نخبة من نجوم الشرق والغرب العرب والعالميين بجائزة "صناع الترفيه الفخرية".

ومُنحت جوائز Joy Awards بناء على تصويت الجمهور لرياضيين، ومؤثرين، وممثلين ومغنيين عرب.

دموع منى واصف وأبناء الزعيم، ونشوة الشامي بالفوز لم تكن استثناءً في ليلة شهدت الكثير من اللحظات المؤثرة، والرسائل التي أراد نجوم إيصالها على الهواء، كإعلان إصالة مشاركتها جائزة "الفنانة المفضلة" مع أنغام لتثبت الصلح الذي حدث بينهما مؤخراً.

وتقاسمت أصالة مع طليقها طارق العريان الهواء ذاته في مسرح "بكر الشدي" الذي شهد حفل توزيع جوائز Joy Awards 2024 في الرياض، وتحدث فيه العريان عن جديده، الجزء الثالث من فيلم "أولاد رزق" والذي تم تصوير العديد من مشاهده في العاصمة السعودية.

كما عبرت شيرين عبد الوهاب عن شوقها الكبير للقاء من وصفتهم بعائلتها الكبيرة، بعد ميدلي مختار من أشهر أغانيها، بدت تشع بالسعادة وهي تؤديه، واختتم الفنان المصري عمرو دياب الحفل بطريقةٍ طريفة.