تحدث الفنان المصري أحمد العوضي عن علاقته بالفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز في أول مداخلةٍ إعلامية له بعد إعلان انفصالهما الذي أثار ضجة كبيرة على منصات التواصل.

وبعد الجدل الذي أثارته ريهام سعيد علّق جراح التجميل اللبناني نادر صعب على مزاعم الإعلامية والممثلة المصرية بتشويه وجهها، بعد عملية شد وجه أجراها لها منذ عامٍ تقريباً.

ومن جهتها نشرت ريهام عدة مقاطع فيديو تسعى من خلالها لتأكيد مزاعمها بتشويه نادر صعب لوجهها جراء العملية.

وفي لقطاتٍ أكثر قرباً عن كواليس حياة إحدى أبرز المشاهير العرب، حيث عرضت منصة نتفلكس وثائقيًا عن إليسا، تتحدث فيه النجمة اللبنانية الملقبة بـ "ملكة الإحساس" عن محطات من حياتها منذ بدايات مسيرتها الفنية، والخيبات التي تعرضت لها، والتنمر الذي واجهته مع كل نجاح حققته.

وعلى سيرة الأفلام، تستعد النجمة المصرية منى زكي أخيراً لانطلاقة عرض فيلم "رحلة 404" في دور السينما المصرية والعربية، الفيلم من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.

ومن الإنتاجات الغنائية الحديثة التي بدأت تلقى رواجًا على منصات التواصل، كليب أغنية "أمور بسيطة" الذي أطلقه الفنان المصري هشام جمال بالشراكة مع خطيبته الفنانة ليلى أحمد زاهر.

وأخيراً.. نشرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، صوراً لجولة لها في مدينة "العلا" السعودية، وذلك بعد مشاركتها مؤخراً في "موسم الرياض" بليلة “صلاح الشرنوبي"، وحفل Joy Awards 2024

المبهر، والذي لاتزال أصداؤه تتردد على منصات التواصل في العالم العربي على مدى أسبوع.