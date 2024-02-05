طرحت فورد مؤخرًا الجيل الرابع من سيارتها "إيفرست"، التي تم تصميمها لتكون سيارة للمغامرات في الطرق الوعرة بجانب إمكانية استعمالها للعائلات.

تتوفر إيفرست بثلاث فئات، "إكس أل أس"، و"إكس أل تي"، و"ليمتد"، بتجهيزات إلكترونيّة متطوّرة ونُظم أمان متقدّمة.

السيارة مزودة بمحرك من 4 اسطوانات "إيكو بوست" بسعة 2.3 ليتر يولّد 296 حصانًا و420 نيوتن مترًا من العزم. كما أنها مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات ونظام دفع رباعي إلكتروني بسرعتين.

تتميز مقصورة السيارة بالعزل والهدوء وتتّسع لـ7 أشخاص، في حين أنها تتضمن شاشة عرض وتحكّم بقياس 12 بوصة، ونظام صوت فاخر من 12 مكبّرًا صوتيًا من B&O ونظام SYNC4 للاتصالات والترفيه والمعلومات مع التحكّم من خلال الأوامر الصوتيّة.

التصميمٌ الخارجيّ أنيق وحديث بمصابيح أماميّة رُسِمَت على شكل حرف C، بجانب رفارف منتفخة فوق الإطارات تزيد من قوّة التصميم.

يمكن للسيارة الدخول في تجمعات الماء بعمق 800 مليمتر، وتتمتع بقدرة سحب مقطورة بوزن 3100 كيلوغرامًا.