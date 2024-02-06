بعمر 75 عامًا.. تعرف على هذه السيدة التي تخرجت للتو لتكون سيدة إطفاء

ماري جارشكي، البالغة من العمر 75 عامًا، ممرضة مسجلة متقاعدة وناجية من حرائق المخيمات تعيش في كونكاو، تقول إنها انضمت إلى برنامج مكافحة الحرائق في كاليفورنيا لمواصلة تقديم العطاء للمجتمع.

وأشارت جارشكي إلى أن هذا "شيء يمكنني فعله"، مضيفة: "من الواضح أنني لن أكون الشخص الذي يسحب شخصًا ما من مبنى محترق على الأرجح، لكنني أردت أن أقوم بالبرنامج بأكمله لأعرف ما إذا كان بإمكاني المساعدة في مكان ما".

من جانبه، قال رئيس فرقة الإطفاء في كاليفورنيا، جوردان هيل، إن أي شخص قادر على العمل يبلغ من العمر 18 عامًا على الأقل يمكنه التقدم للانضمام إلى البرنامج.

كان يوم الأحد الماضي آخر يوم للتدريب قبل التخرج، وأكدت جارشكي إن البرنامج كان غامرًا في بعض الأحيان، لكنها تشجع الآخرين الذين يفكرون في الانضمام لاغتنام الفرصة، قائلة: "حاول فقط! أعني، كان الدعم هائلاً. بينما كنت في البرنامج كنت أقول إنني لا أعرف ما إن كنت سأنجح في اجتياز البرنامج بأكمله لأنه شاق للغاية، ولكنني كنت أقول: سأحاول فقط. لذلك كنت أحضر كل يوم وأقول: سأحاول. وفي نهاية اليوم، أشعر بالفخر بنفسي في الواقع".