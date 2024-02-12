شاركت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم متابعيها على إنستغرام صوراً ومقاطع فيديو من احتفالها مع خطيبها والأصدقاء بعيد ميلادها، بدت فيها في غاية السعادة.

وبعد انفصالها عن الفنان المصري أحمد العوضي، نشرت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز صورة لها أثناء أدائها مناسك العمرة مؤخراً، وحققت الصورة تفاعلاً كبيراً على منصات التواصل.

وتفاعل محبو النجمتين المصريتين إيمي ودنيا سمير غانم على نطاق واسع مع فيديو مفاجأة زيارة إيمي لشقيقتها في كواليس مسرحية "أنستونا" التي عرضتها دنيا في "موسم الرياض" مؤخراً.

وتستمر فعاليات "موسم الرياض" بزخم كبير قبل حلول شهر رمضان، ومن أبرزها الأسبوع الماضي، انطلاقة عروض مسرحية "تيت" للنجم المصري أحمد حلمي بمشاركة الفنانة المصرية هنا الزاهد.

وبإطلالات مبهرة.. أحيت المطربة الإماراتية أحلام ليلة غنائية بعنوان "ملكة الشطرنج" غنت فيها قرابة الست ساعات.

وأخيراً، ومع اقتراب موسم العرض الرمضاني، يتفاعل المتابعون على منصات التواصل مع الإعلانات الترويجية للمسلسلات المصرية التي بدأت تتكشف خارطة عروضها تدريجياً.

ومن البروموهات التي حققت تفاعلاً واسعاً الأسبوع الماضي، الإعلان الترويجي لمسلسل "الكبير أوي" بجزئه الثامن، مع تركيز المتابعين على ظهور بيومي فؤاد ومحمد سلام في البرومو، بعد السجال الذي حدث بسبب انسحاب سلام من "موسم الرياض"، والذي اعتبره البعض تهديداً لاستكمال المسلسل.

وتفاعل محبو النجم السوري تيم حسن مع الصور التي كشف فيها عن شخصيته في مسلسل "تاج" والذي يؤدي فيه دور ملاكم.