شرح جوناثان روس، الرئيس التنفيذي لشركة "Groq"، كيف تعمل شريحة الذكاء الاصطناعي الشبيهة بالإنسان في شركته، بينما كانت مذيعة CNN، بيكي أندرسون، تتفاعل مع هذه التكنولوجيا المذهلة.

وقال روس إن السرعة عامل مهم في التقنية التي يقدمونها، موضحًا أنه "إذا تحدثت ببطء، فإنك ستنجرفين بعيدًا، وسوف تذهب بعيدًا. وبالتالي فإن الإحصائية هي أنه إذا قمت بتحسين السرعة بمقدار 100 ملي ثانية على موقع إلكتروني على كمبيوتر سطحي، فسوف تحصلين على زيادة بنسبة 8٪ تقريبًا في تفاعل المستخدم. أما على الهاتف المحمول، فالنسبة هي 34%. ليس لدى الناس صبر على الهاتف المحمول".

وأكد روس أنهم في الشركة " لا نصنع النماذج اللغوية الكبيرة، بل نجعلها سريعة. ولذا، فإننا نأخذ نماذج مفتوحة المصدر، ونقوم بتشغيلها. لذا فهو نفس النموذج الذي يمتلكه الجميع. ولكن سيكون لديك تجربة مختلفة تمامًا بسبب السرعة. حاليًا، فإن الذكاء الاصطناعي غير طبيعي".