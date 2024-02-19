شهد المسرح الكبير في دار الأوبرا العريقة بالقاهرة، أولى الليالي السعودية المصرية، بالتعاون بين هيئة الترفيه بالمملكة، ووزارة الثقافة في مصر، وحظيت بتفاعلٍ كبير على منصات التواصل في والعالم العربي.

ليلة أحياها "الكينج" محمد منير، وعازف البيانو والمؤلف الموسيقي المصري عمر خيرت، وماجد المهندس، وشيرين عبدالوهاب في أول حفل تحييه في بلدها منذ زمن طويل، وقد حقق وسم "شيرين في مصر" تفاعلاً كبيراً على منصة "X" في العالم العربي.

وركز المتفاعلون على حركات شيرين الطريفة، أثناء أدائها لأغنية "حبّه جنّة" التي ارتبطت في أذهان الجمهور بقصة حبها لحسام حبيب، حيث اعتبر البعض أنها أرسلت "رسالة مبطنة" لطليقها، بعد ما أثير عن عودتها له مؤخرًا.

وحضر الحفل نخبة من أبرز نجوم الفن في مصر، وكان لافتًا حضور "الهضبة" عمرو دياب النادر لحفلٍ موسيقي لم يصعد فيه على خشبة المسرح، وتفاعله مع غناء شيرين رغم ما يقال عن قطيعة بينهما.

وأتت الليلة الأولى من الليالي السعودية المصرية بعد أيام من إعلان المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة عن إنشاء صندوق Big Time الاستثماري، المخصص لرفع جودة المحتوى العربي في إنتاج وتوزيع وصناعة الأفلام، والتي يشارك فيها كبار نجوم الفن في العالم العربي.

وأعلن آل الشيخ عن خمسة عشر فيلمًا سيمولها الصندوق، ومنها فيلم "شغل كايرو" المقرر أن تؤدي فيه النجمة اللبنانية نانسي عجرم دور البطولة إلى جانب النجم المصري كريم عبد العزيز.