فاجأ أسطورة الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين شاكيل أونيل، المعروف بـ"شاك"، مراهقًا بإهدائه صندوقًا مليئًا بالأحذية والملابس من خزانته الخاصة.

كان جاريل بولدن، البالغ من العمر 16 عامًا، من منطقة كانساس سيتي، في حاجة ماسة إلى حذاء بمقاس 23، حيث كانت عائلته تكافح من أجل العثور على حذاء يناسبه، قائلين إن الشركات لا تصنع مقاسه وإنه سيحتاج إلى حذاء مخصص سيكلف 1500 دولار.

وعبر بولدن عن تقديره لشاك قائلًا: "أشكرك على تخصيص الوقت والمال الذي كسبته لإعطائي إياه عندما كنت في حاجة إليه".

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