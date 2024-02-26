عمت الاحتفالات المملكة العربية السعودية، بيوم التأسيس، بمجموعة من الفعاليات الثقافية، الفنية، والرياضية التي امتدت بين الـ 22 و 26 من شهر فبراير الجاري.

وكالعادة حظيت احتفالات نجوم دوري روشن السعودي لكرة القدم بتفاعلٍ واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

ومن الإصدارات الغنائية الأسبوع الماضي، أغنية "ديرة" التي أطلقها مغني الراب الفلسطيني الجزائري St Levant بمشاركة مغني الراب الفلسطيني Mc Abdul، من إنتاج Universal Arabic Music.

وتشير الأغنية لفندق "ديرة" الذي أنشأه والده مع والدته في غزة حينما انتقلوا إليها في العام 2000، و"كان قد بناه من الطين لاستحالة استيراد الإسمنت في ذلك الوقت، لكن الفندق دمر بسبب الحرب" بحسب قول St Levant.

وكانت القضية الفلسطينية، والدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة حاضرتين في حفل توزيع جوائز "سيزار" الفرنسية، ومهرجان "برلين السينمائي".

ودعت المخرجة التونسية كوثر بن هنية لوقف إطلاق النار في غزة عندما تسلمت جائزة "سيزار"، في الحفل التاسع والأربعين لتوزيع هذه الجوائز في باريس.

وأخيرا.. يواصل فيلم "أوبنهايمر" تفوقه في حصد الجوائز السينمائية العالمية، مما يجعله يواصل التقدم بقوة نحو الأوسكار.

ففي حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة في هوليوود، الذي أقيم مؤخراً، حصد "أوبنهايمر" جائزة أفضل طاقم فيلم، وأفضل ممثل لكيليان ميرفي، وأفضل ممثل مساعد لروبرت داوني جونيور.