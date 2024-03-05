تتحدث مراسلة شبكة CNN، فيديكا سود، عن قائمة الضيوف المرصعة بالنجوم وأثرياء العالم في احتفالات ما قبل زفاف أنانت أمباني، ابن رجل الأعمال الهندي الملياردير موكيش أمباني، في الهند خلال نهاية الأسبوع.

وكانت الضجة الإعلامية شديدة في مطار جامناغار بالهند، حيث وصل الجميع من ممثلي بوليوود إلى المليارديرات، ومن السياسيين إلى نجوم البوب لحضور احتفالات أنانت أمباني التي تسبق زفافه.

ومن المقرر أن يتزوج الابن الأصغر لرجل الأعمال الهندي الملياردير موكيش أمباني من خطيبته راديكا ميرشانت في يوليو/تموز المقبل.

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