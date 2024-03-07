تنفق الحكومة الأمريكية ما يقرب من مليون دولار شهريا على يخت فاخر تمت مصادرته من رجل أعمال روسي خاضع للعقوبات المطبقة كجزء من جهود وزارة العدل الأمريكية للضغط على الكرملين بسبب الحرب على أوكرانيا.

وتنفق الحكومة الأمريكية 600 ألف دولار لدفع تكاليف الصيانة بجانب 144 ألفًا للتأمين و178 ألفًا لرسوم الإرساء.

كان اليخت أماديا الذي يبلغ طوله 348 قدما واحد من أول الأهداف التي قال المدعون الأمريكيون إنها جزء من الجهود لمحاسبة رجال الأعمال الروس المقربين من الكرملين.

ويطلب المدعون حاليا من القاضي الإذن ببيع اليخت قائلين إن نفقاته باهظة.

تبلغ قيمة اليخت 230 مليون دولار، وعرضت مجموعة استثمارية تعويض الحكومة عن نفقاتها. لكن القاضي يدرس ما إذا كان من الممكن المضي قدمًا في شكوى المصادرة المدنية هذه، وحتى ذلك الحين، يتعين على حكومة الولايات المتحدة الاستمرار بدفع هذه الفاتورة.