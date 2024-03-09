خلال حديثها في SXSW بأوستن في ولاية تكساس الأمريكية، صعدت ميغان ماركل، دوقة ساسكس، إلى المسرح للتحدث بصراحة عن التنمر والإساءة التي تعرضت لها عبر الإنترنت.

قالت ميغان: "الجزء الأكبر من التنمر والإساءة التي كنت أتعرض لها على وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت كان عندما كنت حاملاً بآرتشي وليلي وعندما كانا مولودين جديدين، كل منهما، والأمر يجعلكم تفكرون في ذلك وتتساءلون حقًا، لماذا سيكون الناس بغيضين جدًا. إنها ليست حقدًا، بل قسوة".

وأضافت: "في الفضاء الرقمي وفي قطاعات معينة من وسائل الإعلام، نسينا إنسانيتنا، ويجب أن يتغير ذلك".