أطلقت شركة "سبيس إكس" بنجاح صاروخ "ستارشيب"، أقوى صاروخ في العالم، في رحلته التجريبية الثالثة، وحقق آفاقًا جديدة صباح الخميس قبل أن يتفكك على الأرجح.

وخضع نظام الصواريخ في الفضاء السحيق لاختبار طيران متكامل لمدة ساعة تقريبًا. وكان من المتوقع أن تهبط المركبة الفضائية في المحيط الهندي في نهاية الرحلة، مما يضع المركبة العملاقة في وضع يمكّنها من الانتقال إلى رحلات تجريبية أكثر تعقيدًا، وفي النهاية، حمل رواد فضاء ناسا إلى سطح القمر.

ولكن بعد إعادة الدخول إلى الغلاف، فقد الفريق جزئين رئيسيين من الاتصال في نفس الوقت: الاتصال بـ "ستارلينك"، خدمة الإنترنت الخاصة بـ“سبيس إكس”، ومع TDRSS - أو نظام التتبع وترحيل البيانات عبر الأقمار الصناعية.